بتخفيضات 25%، الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بالقاهرة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأربعاء، 7 منافذ متنقلة محملة بالسلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وزير الزراعة يوجه بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وقال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواصلة زيادة إنتاج المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، وطرحه للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهله، والمساهمة في خفض الأسعار بالحد من السلاسل الوسيطة.

وأضاف أن تم إطلاق المنافذ المتنقلة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واهتمامها بالجوانب الصحية والاجتماعية وتنمية الإنسان المصري، والحملة التي أطلقتها الهيئة: "إنتاجنا لأبنائنا" بالتزامن مع العام الدراسي، وزيادة الإقبال على المنتجات المختلفة.

وشاركت في القوافل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، حيث شملت: بيض المائدة، ومنتجات البقالة والبقوليات، واللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم، فضلا عن الخضر والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة بنسبة 25٪ عن الأسواق، حيث تمركزت السيارات في عدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين والعاملين.