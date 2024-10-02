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رياضة

كرة اليد، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

الأهلي وبرشلونة،
الأهلي وبرشلونة، فيتو

كرة اليد، يختتم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره برشلونة الإسباني، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبرشلونة غدا الخميس على صالة العاصمة الإدارية الجديدة وتنطلق في الخامسة مساء.

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن تقام غدا المباريات التالية:

الأهلي × برشلونة - 5 مساء

فيزبريم × ماجديبورج - 8 مساء

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

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