موعد طرح شهادة استثمار ذات عائد 35% من البنك الأهلي 2024

يتساءل العديد من عملاء بنك الأهلي حول حقيقة إصدار شهادات جديدة بعائد 35%، تزامنا مع اقتراب الإعلان عن قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي حول اجتماع اللجنة في 17 أكتوبر الجاري.

وكشفت مصادر أن ما يتردد عن وجود شهادات جديدة بنسبة 35% أمر لم يتم طرحه بعد، مشيرين إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن يتم تثبيتها أو الاتجاه نحو الانخفاض بما يعني عدم وجود شهادات أعلى من الموجودة حاليا في السوق المصرفي.

شهادة جديدة من البنك الأهلى

وقرر البنك الأهلي في وقت سابق طرح شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30٪؜ السنة الأولى و25٪؜ للسنة الثانية و20٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26٦٪؜ للسنة الاولى و22٪؜ للسنة الثانية و18٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

وقررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا.



مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪؜ بدورية صرف العائد يوميا.