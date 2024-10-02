الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية: القضاء المصري ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق في المجتمع

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، فيتو
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أشاد  الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالدَّور الهام الذي ينهض به القضاء المصري في ترسيخ مبادئ العدالة وحفظ حقوق المواطنين، وذلك بمناسبة يوم القضاء المصري.

مفتي الجمهورية: القضاء المصري ظل حصنًا للعدالة وضامنًا لاستقرار المجتمع

وأكَّد  في تصريحاته أن القضاء المصري ظل حصنًا للعدالة وضامنًا لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ القضاة المصريين يمثلون نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والاستقلالية.

مفتي الجمهورية: القضاء المصري يعد من أعرق المؤسسات القضائية في العالم العربي

وقال المفتي: "إن القضاء المصري يُعد من أعرق المؤسسات القضائية في العالم العربي، وله دور محوري في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، من خلال ما يقدمه من أحكام عادلة ومستقلة تحفظ الحقوق وتحقق العدل بين أفراد المجتمع". 

وأضاف أنه: "يجب أن نعتز ونفتخر بقُضاتنا الذين يلتزمون بتطبيق القانون بحيادية وشفافية، ويواجهون التحديات الكبيرة التي تمر بها الدولة بكل كفاءة واقتدار".

وفي ختام تصريحاته، دعا إلى ضرورة دعم وتعزيز دَور القضاء المصري في حماية المجتمع ومؤسساته، مؤكدًا أن قوة القضاء واستقلاله ضمانة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية والازدهار في مصر.

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مفتى الجمهورية الدكتور نظير عياد القضاء المصرى يوم القضاء المصري

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