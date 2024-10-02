رئيس العربية للتصنيع: شهادة الجودة لمصنع سيماف تأكيد على قدراتنا التصنيعية

قال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس العربية للتصنيع إن هذه الشهادة الرفيعة التي منحت للمصنع وهي شهادة iris في مجالات خدمة ما بيع والتصميم وما نشهده اليوم أملا جديدا ووسام للصناعة الوطنية حيث تعد خامس شركة تحصل على هذه الشهادة الرفيعة على مستوى العالم.

وأضاف “مختار”: “نستهدف بحصول المصنع على هذه الشهادة تعزيز مجالات التصدير وزيادة الفرص التصديرية وعقد الشراكات مع الشركات العالمية وزياد. الفرص التسويقية وجذب الاستثمارات مع كافة الكيانات القطاع الخاص والحكومي”.

زيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات وزارة النقل والحكومة المصرية

وأكد رئيس العربية للتصنيع أن هذه الشهادة تؤكد علي قدراتنا التصنيعية علي العمل بفكر عالمي وزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات وزارة النقل والحكومة المصرية.

وسلم درع الهيئة العربية للتصنيع من قبل اللواء مختار عبد اللطيف الي ابهافيش مهيمتا رئيس شركة tuv sud علي مجهودهم في الحصول علي شهادة الجودة.

وتم تكريم ومنح شهادات لكل من مهندس اشرف عبد العظيم مدير قطاع الجودة وممثل الإدارة ووالمهندسة هند رزق عبد الرحمن مدير عام الجودة والمهندس أحمد شاكر رئيس مصنع سيماف والمهندس محمد علي شفيق مدير إدارة لمراجعة الاستقصائية والمهندس محمد حسن راشد مدير إدارة السلامة وعدد من المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز.

وتم منح شهادة تقدير المحاسب محمد رمضان صابر من إدارة المشتريات والسيد محمد صدقي عبد الحميد مدير إدارة التدريب.

وتقدمت العربية للتصنيع بالشكر الي الجهد البناء والمبذول في تطوير وتأهيل مصنع سيماف للحصول علي شهادة نظم إدارة الجودة.

جاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العربية للتصنيع باستلام شهادة نظم إدارة الجودة لصناعات السكك الحديدية لمصنع سيماف iris _ios 22163:2023 من شركة الشرق الادني للخدمات والتنمية المستدامة.

ويعد هذا الإنجاز فخرا وانجازا جديدا للصناعة المصرية الوطنية، حيث تحتفل الهيئة العربية للتصنيع، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

ويعد مصنع سيماف، خامس شركة تحصل علي هذه الشهادة طبقا لأحدث إصدار علي مستوي العالم.

وشهد فعاليات الحفل،اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من السادة المسئولين بالدولة، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية.

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