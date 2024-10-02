الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير شركة tuv sud: اعتماد مصنع سيماف دوليًا يمنحه الأفضلية في المناقصات

مصنع سيماف
مصنع سيماف

أشاد بهافيش ميهمتا المدير الأول لشركة tuv sud، بحصول مصنع سيماف على شهادة الجودة اليوم، وأن هذه الشهادات نظير العمل الجاد بمنح شهادة iris لمصنع سيماف وتمنح المصنع التفوق في صناعات السكك الحديدة والمونوريال وتمنحه الأفضلية في المناقصات الدولية.

وتم تكريم ومنح شهادات لكل من مهندس اشرف عبد العظيم مدير قطاع الجودة وممثل الإدارة والمهندسة هند رزق عبد الرحمن مدير عام الجودة والمهندس أحمد شاكر رئيس مصنع سيماف والمهندس محمد علي شفيق مدير إدارة لمراجعة الاستقصائية والمهندس محمد حسن راشد مدير إدارة السلامة وعدد من المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز.

وتم منح شهادة تقدير المحاسب محمد رمضان صابر من إدارة المشتريات  والسيد محمد صدقي عبد الحميد مدير إدارة التدريب.

تطوير وتأهيل مصنع سيماف للحصول علي شهادة نظم إدارة الجودة

وتقدمت العربية للتصنيع بالشكر إلى الجهد البناء والمبذول في تطوير وتأهيل مصنع سيماف للحصول على شهادة نظم إدارة الجودة.

جاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العربية للتصنيع باستلام شهادة نظم إدارة الجودة لصناعات السكك الحديدية لمصنع سيماف iris _ios 22163:2023 من شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدام.
ويعد هذا الإنجاز فخرا وانجازا جديدا للصناعة  المصرية الوطنية، حيث تحتفل الهيئة العربية للتصنيع، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS  طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

ويعد مصنع سيماف، خامس شركة تحصل علي هذه الشهادة طبقا لأحدث إصدار علي مستوي العالم.

وشهد فعاليات الحفل،اللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من  المسئولين  بالدولة، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية.
نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهيئة العربية للتصنيع السكك الحديدة رئيس الهيئة العربية للتصنيع رئيس مصنع سيماف مصنع سيماف

مواد متعلقة

رئيس العربية للتصنيع: اعتماد مصنع سيماف دوليا يزيد الاستثمارات

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2025، اعرف الشروط

انطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي «النسر المدافع» بالبحر الأحمر

وزير الإنتاج الحربي يوجه شركات القطاع نحو الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التصنيع الحديثة

أبرز الأسلحة والمعدات والذخائر بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء (صور)

فريق النجوم الفضية المصري يبدع في سماء العلمين (فيديو)

رئيس الأركان: رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلًا بعد جيل (فيديو وصور)

المتحدث العسكري ينشر فيديو جولة رئيس الأركان على نقاط تأمين الحدود مع قطاع غزة

الأكثر قراءة

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة سرقة موبايل

مجلس الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعرًا استرشاديًا لأردب القمح لموسم 2024/ 2025

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

بتخفيضات 25%، الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بالقاهرة

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

منوعات

المزيد

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خطوات الحصول على الواجبات المدرسية إلكترونيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية