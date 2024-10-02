مدير شركة tuv sud: اعتماد مصنع سيماف دوليًا يمنحه الأفضلية في المناقصات

أشاد بهافيش ميهمتا المدير الأول لشركة tuv sud، بحصول مصنع سيماف على شهادة الجودة اليوم، وأن هذه الشهادات نظير العمل الجاد بمنح شهادة iris لمصنع سيماف وتمنح المصنع التفوق في صناعات السكك الحديدة والمونوريال وتمنحه الأفضلية في المناقصات الدولية.

وتم تكريم ومنح شهادات لكل من مهندس اشرف عبد العظيم مدير قطاع الجودة وممثل الإدارة والمهندسة هند رزق عبد الرحمن مدير عام الجودة والمهندس أحمد شاكر رئيس مصنع سيماف والمهندس محمد علي شفيق مدير إدارة لمراجعة الاستقصائية والمهندس محمد حسن راشد مدير إدارة السلامة وعدد من المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز.

وتم منح شهادة تقدير المحاسب محمد رمضان صابر من إدارة المشتريات والسيد محمد صدقي عبد الحميد مدير إدارة التدريب.

تطوير وتأهيل مصنع سيماف للحصول علي شهادة نظم إدارة الجودة

وتقدمت العربية للتصنيع بالشكر إلى الجهد البناء والمبذول في تطوير وتأهيل مصنع سيماف للحصول على شهادة نظم إدارة الجودة.

جاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العربية للتصنيع باستلام شهادة نظم إدارة الجودة لصناعات السكك الحديدية لمصنع سيماف iris _ios 22163:2023 من شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدام.

ويعد هذا الإنجاز فخرا وانجازا جديدا للصناعة المصرية الوطنية، حيث تحتفل الهيئة العربية للتصنيع، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

ويعد مصنع سيماف، خامس شركة تحصل علي هذه الشهادة طبقا لأحدث إصدار علي مستوي العالم.

وشهد فعاليات الحفل،اللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين بالدولة، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية.

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