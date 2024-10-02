رئيس العربية للتصنيع: اعتماد مصنع سيماف دوليا يزيد الاستثمارات

قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع سيماف شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتدريب العاملين وفق أحدث المعايير الدولية، حتى يحصل على الاعتماد الدولى الذي يشجع لتوطين الصناعة المحلية.

حصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية

جاء ذلك في احتفالية خاصة بالهيئة العربية للتصنيع، تحتفل الهيئة، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

ويعد هذا الإنجاز فخرا وانجازا جديدا للصناعة المصرية الوطنية، حيث تحتفل الهيئة العربية للتصنيع، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

ويعد مصنع سيماف، خامس شركة تحصل علي هذه الشهادة طبقا لأحدث إصدار علي مستوي العالم.

وشهد فعاليات الحفل،اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين بالدولة، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية.

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