الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

وصول الراقصة ليلي لنظر جلسة محاكمتها بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

محكمة
محكمة

وصلت الراقصة ليلى إلى محكمة جنح الدقي لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة ببث فيديوهات فاضحة وتعمد إثارة الغرائز.

وتم إيداع المتهمة قفص الاتهام مرتدية عباية سوداء 

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الراقصة ليلى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض من خلالها على الفسق والفجور، عبر إظهار مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح عبر زيادة نسب المشاهدات.

 

ضبط الراقصة ليلى بتهمة خدش الحياء 

 

رصدت تحريات ادارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة والتيك توكر ليلى ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتدائها ملابس شبه عارية وبدل رقص غير مطابقة للمواصفات.

 

وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لها أثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.

 

وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة ليلى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والإساءة لقيم المجتمع المصري.

 

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محكمة جنح الدقي الراقصة الشهيرة ليلى النيابة العامة بشمال الجيزة الجيزة

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