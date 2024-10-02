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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء.

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.71% عند مستوى 31638 نقاط، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 38987 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% عند مستوى 13728 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وهبط ج مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7615 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 19833 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 3141 نقطة. 

 

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30 محدد الأوزان أسعار الذهب الدوريات العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي جى إكس 100 متساوى الأوزان شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان مؤشر إيجي إكس 30

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