تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% عند مستوى 31638 نقاط، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 38987 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% عند مستوى 13728 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط ج مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7615 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 19833 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 3141 نقطة.