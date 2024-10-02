ماجدة الخطيب.. توهجت سينمائيا في السبعينيات والثمانينيات.. دلال المصرية أولى بطولاتها المطلقة.. قدمت 20 مسرحية.. وسر حبسها مرتين

ماجدة الخطيب، هى الممثلة الفيلسوفة وأيضا الممثلة صاحبة الحظ السيئ، موهبة متميزة وحضور قوى، فنانة مصرية عرفت بجرأتها في أدوارها وتصريحاتها، وساعدتها قوة شخصيتها وصراحتها في مواجهة مجتمع كمجتمعنا الشرقي بعد دخولها السجن، بل كسبت حب الجمهور بموهبتها، إلا أنها كانت ضيفة دائمة على صفحة الحوادث رحلت عام 2006.



أثارت الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب الكثير من الجدل فى حياتها، سواء بأدوارها أو بحياتها الشخصية التي لم تخل من الأحداث المثيرة والتي جعلتها عُرضة لاهتمام كبير من الصحافة خلال فترتي السبعينات التى قدمت فيها وحدها 25 فيلما وكانت أزهى فترات ازدهارها، وكذلك الثمانينات.

حب ودلع فى البداية

ولدت الممثلة ماجدة الخطيب في مثل هذا اليوم 2 اكتوبرعام 1943، وهى من بيت فني شهير، فخال والدتها هو الفنان زكي رستم الذى رفض عملها بالفن تماما، وزوج خالتها هو الفنان كمال الشناوي.

بدأت ماجدة الخطيب مشوارها الفنى عام 1960، فى فيلم "حب ودلع"، قدمت خلاله دور صغير، وبعده قدمت فيلم "لحن السعادة"، لتنطلق بعدها خلال فترة الستينيات فى عالم السينما وتصبح واحدة من نجماتها، حيث قدمت ثمانين فيلما ليس فيها من أدوار البطولة إلا عشرة أفلام وما دون ذلك لم يتعد الأدوار الثانوية.

ماجدة الخطيب



حدثت للفنانة ماجدة الخطيب فترات طويلة من الانقطاع ابتعدت فيها تماما عن الأعمال الفنية، فبعد فيلمها الثانى بعشرة أعوام وفى عام 1970، قدمت ماجدة الخطيب أولى بطولاتها السنيمائية فى فيلم "دلال المصرية"، مع المخرج حسن الإمام الذى اقتنع بها لدرجة أنه أسند لها بطولة أفلام أخرى مثل "شقة مفروشة"، "شيئ فى صدرى"، "لعبة كل يوم"، "البعض يعيش مرتين"، وانطلقت بعدها الفنانة الكبيرة لتسطر لنفسها اسمًا مميزًا فى عالم الفن ببطولاته لعدد من الأفلام.

الدبور أشهر مسرحياتها



فى المسرح قدمت ماجدة الخطيب حوالى 20 مسرحية من أشهرها مسرحية " الدبور" مع الفنان أبو بكر عزت، وقدمت أيضا: وابور الطحين عام 1966، المغفل، زهرة الصبار، الجنزير، ليالى الازبكية، كما شاركت فى مسرحية الجوكر مع محمد صبحى فى الدور الذى أدته بعدها هناء الشوربجى.



اتجهت ماجدة الخطيب الى الدراما، بل كانت واحدة من أبرز نجمات الدراما فى فترة التسعينيات وحتى وفاتها، وقدمت عددا من الأعمال الدرامية المميزة من أشهرها: زيزينيا"، الفراشة، امرأة من الصعيد الجوانى، العصيان، ريا وسكينة، الامبراطور، طريق السراب، حتى أخر مسلسلاتها "لا أحد ينام فى الإسكندرية"، الذى توفيت خلال تصويره.

ضيفة على السجن مرتين

تعرض النجاح الفنى للفنانة ماجدة الخطيب لأزمات متعددة عطلت نجوميتها سنوات طويلة، فقد مرت على الفنانة ماجدة الخطيب أزمات وإخفاقات حتى اطلق عليها النقاد صاحبة الحظ السئ، حيث اتهمت الفنانة الراحلة عام 1982 فى عز تألقها، بتهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ وهى تقود سيارتها مخمورة، وحكم عليها بالحبس لمدة عام وغرامة خمسين ألف جنيه، وقامت بعمل استشكال ضد الحكم وتم رفضه فهربت إلى قبرص وباريس ولندن وبعد رحلة هروب استمرت 5 سنوات من أجل سقوط الحكم بالتقادم عادت عام 1993 ورفضت محكمة النقض طعن الفنانة وأيدت الحكم الصادر ضدها لاتهامها بقتل سيد عبد الله خطأ وقضت العقوبة بسجن النساء في القناطر حتى تم الإفراج عنها ضمن 120 مسجونا بمناسبة احتفالات أكتوبر.

الفنانة ماجدة الخطيب



أيضا ألقى القبض علي ماجدة الخطيب بتهمة تعاطى المخدرات مع اثنين من صديقاتها عام 1986 حيث حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وأنكرت ماجدة الخطيب التهمة وقتها وأكدت أن المواد المخدرة التي تم العثور عليها كانت "تمثيل في تمثيل" لتصوير فيلم "ابن تحية عزوز"، وعاقبتها محكمة جنايات القاهرة في حكمها الذي أصدرته في منتصف عام 1987 بالحبس لمدة عام، وبعدها أخلت المحكمة سبيلها عقب صدور الحكم لأنها كانت قضت 16 شهرًا في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

أحلام حقيقية آخر المشوار



بعد خروج ماجدة الخطيب من السجن عادت إلى الفن، وكانت أخر أدوارها الفنية عام 2006، وبالرغم من أنه كان صغيرا إلا أنه كان مؤثرًا ويعبر عن أيامها الأخيرة حين ظهرت فى فيلم "أحلام حقيقية" مع حنان ترك وخالد صالح وداليا البحيرى، وقدمت دور طبيبة نفسية، وتوفيت تلك الطبيبة قبل نهاية الفيلم بقليل، وبعد عرض الفيلم بشهور قليلة توفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الخطيب، رحلت عن عالمنا عام 2006 تاركة ورائها تاريخًا فنيًا متميزًا .