بولاق الدكرور تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة ناهيا (صور)

نفذ حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والمخالفات والإشغالات والإعلانات المخالفة بمنطقة ناهيا، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

جاءت الحملة، التي أشرف عليها الدكتور محمود فؤاد رئيس الحي ومحمد نيازي نائب رئيس الحي بهدف تطبيق القانون وردع المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وشارك في الحملة مدير الإشغالات رمضان الزناتي ومدير الإعلانات محمود صابر وكيل إدارة الرخص حسين محمد، بالإضافة إلى فريق عمل من الحي.

وتضمنت الحملة إزالة كافة التعديات على الأرصفة والشوارع وإزالة الإعلانات المخالفة التي تشوه المظهر العام للمنطقة.

وأكد رئيس الحي أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وتحقيق الانضباط، مشيرًا إلى أن الحملة ستستمر بصفة دورية لضمان استمرار النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها.