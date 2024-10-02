بعد ارتفاعها، أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2025 لشهر أكتوبر

سيارات هيونداي، استقبلت سيارات هيونداى مطلع شهر أكتوبر بزيادة جديدة في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2025 التي تصنيع محليًّا بقيمة مالية تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه.



أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2025 الجديدة بمصر خلال أكتوبر.



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار سيارات هيونداي وهي كالتالي:



GL بسعر 765 ألف جنيه بدلًا من 755 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.



SR بسعر 795 ألف جنيه بدلًا من 785 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.



DAB ABS بسعر 835 ألف جنيه بدلًا من 825 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.



DAB ABS Plus بسعر 855 ألف جنيه بدلًا من 845 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.



هاي لاين 890 ألف جنيه بدلًا من 880 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.





مواصفات محرك سيارات أكسنت RB 2025

زودت السيارة بمحرك 1600 سي سي 4 سلندرات بقوة 125 حصان وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.