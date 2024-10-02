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رياضة

دوري أبطال أوروبا، باير ليفركوزن يتخطى ميلان بصعوبة بهدف نظيف

فريق باير ليفركوزن،
فريق باير ليفركوزن، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق باير ليفركوزن الألماني فوزًا صعبًا على حساب ضيفه ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب باي أرينا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف ليفركوزن فيكتور بونيفاس في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وأعلن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، تشكيل فريقه أمام ميلان، على ملعب باي أرينا.

 

تشكيل باير ليفركوزين لمواجهة ميلان الإيطالي

وبدأ باير ليفركوزن مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

هراديسكي- هينكابي- تاه- فيرتز- تابسوبا- جريمالدو- عدلي- بونيفاس- جارسيا- فريمبونج- تشاكا.

فريق ميلان الإيطالي، فريق

تشكيل ميلان الإيطالي لمواجهة ليفركوزين

كما أعلن باولو فونسيكا، مدرب ميلان، عن تشكيل فريقه:

ماينان- لوفتوس تشيك- لياو- بوليسيتش- ريجندرز- هيرنانديز- إيمرسون- توموري- فوفانا- جابيا- أبراهام.

 

بايرن ليفركوزين ضد ميلان

ودخل باير ليفركوزن المباراة طامحا في الفوز لمواصلة التألق في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا وتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي خلال الموسم الحالي، وهو ما نجح الفريق في تحقيقه بالفعل.

باير ليفركوزن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فينورد الهولندي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024- 2025.

مهمة باير ليفركوزن لم تكن في مواجهة ميلان الإيطالي الذي يضم في صفوفه كتيبة من النجوم.

وفشلت مساعي ميلان في تحقيق الفوز في المباراة، حيث كان يسعى لتصحيح مساره في البطولة القارية ومصالحة جماهيره عقب الخسارة التي تعرض لها في بداية مشواره.

وسقط ميلان بنتيجة 3-1 أمام ليفربول الإنجليزي في المباراة القوية التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأولى.


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