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رياضة

بغرامات مليونية، محمد رمضان يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

محمد رمضان المدير
محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، فيتو

الأهلي، كشف الإعلامي خالد الغندور، إن محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي بدأ في إظهار العين لحمراء للاعبي الفريق الأول بالأهلي، بعد الاستقرار على تعديل اللائحة الخاصة بعقوبات اللاعبين.

 

محمد رمضان يضع غرامات ضخمة

وتابع الغندور خلال برنامجه إستاد المحور أنه يتم تغريم اللاعب في حالة حضور مناسبة خاصة أو عامة بدون موافقة رسمية، مليون جنيه.

وأضاف: "في حالة خرق الحظر الإعلامي يتم تغريم اللاعب 800 ألف جنيه".

واختتم الغندور: "في حالة الظهور على السوشيال ميديا بدون إذن سواء لايف أو بوست يتعلق بالفريق أو بأي أمر آخر، يتم تغريم اللاعب 500 ألف جنيه".

محمد رمضان مع الخطيب، فيتو

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث يشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

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