دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفركوزن وميلان في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا ، انتهى الشوط الأول من مباراة باير ليفركوزن أمام ضيفه ميلان الإيطالي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب باي أرينا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، تشكيل فريقه أمام ميلان، على ملعب باي أرينا

تشكيل باير ليفركوزين لمواجهة ميلان الإيطالي

وفيما يلي تشكيل باير ليفركوزن:

هراديسكي- هينكابي- تاه- فيرتز- تابسوبا- جريمالدو- عدلي- بونيفاس- جارسيا- فريمبونج- تشاكا.

فريق ميلان الإيطالي، فريق

تشكيل ميلان الإيطالي لمواجهة ليفركوزين

كما أعلن باولو فونسيكا، مدرب ميلان، عن تشكيل فريقه:

ماينان- لوفتوس تشيك- لياو- بوليسيتش- ريجندرز- هيرنانديز- إيمرسون- توموري- فوفانا- جابيا- أبراهام.

لا بديل عن الفوز شعار ليفركوزن وميلان

وتوصف مباراة الفريقين بالمواجهة نارية، حيث يرفع باير ليفركوزن وميلان شعار لا بديل عن تحقيق الفوز.

ويعول فريق باير ليفركوزن في مباراة الليلة والتي تقام على أرض ملعب "باى أرينا" على عاملي الأرض والجمهور في مواجهة ميلان الذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.

بايرن ليفركوزين ضد ميلان

يطمح باير ليفركوزن في مواصلة التألق في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا وتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي خلال الموسم الحالي.

باير ليفركوزن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فينورد الهولندي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024- 2025.

مهمة باير ليفركوزن ستكون بالغة الصعوبة في مواجهة ميلان الإيطالي الذي يضم في صفوفه كتيبة من النجوم.

يطمح ميلان في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تصحيح مساره في البطولة القارية ومصالحة جماهيره عقب الخسارة التي تعرض لها في بداية مشواره.