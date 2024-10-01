الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس عاطل بتهمة حيازة 28 كيسا من مخدر الآيس في كرداسة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل عثر بحيازته على مخدر الآيس في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات ان المتهم عثر بحوزته 28 كيسا من مخدر الآيس، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.


إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

 

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من المخدرات، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

 ضبط عاطل بتهمة حيازة المخدرات بكرداسة

 

تمكنت قوات الأمن من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من المخدرات  بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 

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