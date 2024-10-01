أخبار مصر اليوم، مصر للطيران تكشف حقيقة تأثر المجال الجوي المصري بالضربات الإيرانية على إسرائيل، التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024، مصر تتسلم 7 قطع أثرية من فيينا ولاهاي

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الطيران المدني تكشف حقيقة تأثر المجال الجوي المصري بالضربات الإيرانية على إسرائيل

أكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي ووفقا لأعلى معدلات السلامة ويشهد انتظامية في حركة التشغيل، كما أنه جاري التنسيق مع الدول الجوار في ضوء قيام كل من دولتي الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

جاء ذلك تزامنا مع تصاعد الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا من وزارة الطيران المدني على طمأنة الرأي العام وسلامة المسافرين.



تصاعد الأحداث في المنطقة العربية



وتوضح الوزارة بأن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهه من القاهرة إلى عمان تم عودتها مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ حيث قامت كل من فرق العلاقات العامه بكل من شركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.



رحلات مصر للطيران المتجهة إلى بغداد الأردن



وتناشد الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهه إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والاعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وتؤكد الوزارة بأن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عنها أولا بأول.

عودة رحلة مصر للطيران إلى عمان لمطار القاهرة بعد إغلاق المجال الجوي الأردني

أعلنت شركة مصر للطيران عودة رحلتها رقم MS 701 التي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى عمان إلى القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي الأردني

وأوضحت الشركة أن فرق العلاقات العامه بكل من شركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى قامت باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.



رحلات مصر للطيران المتجهة إلى بغداد والأردن



وناشدت شركة مصر للطيران جميع المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.

مصر تتسلم 7 قطع أثرية من فيينا ولاهاي

أكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استلام السفارة المصرية في فيينا بالنمسا ولاهاي في هولندا، سبع قطع أثرية منها ثلاثة تمائم على هيئة تماثيل الأوشابتي، وضرس بشري، وتمثال أوشابتي، وجزء من تابوت ورأس مومياء، وذلك تمهيدا لعودتها للبلاد.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عودة تلك القطع الأثرية المهربة التي خرجت بطرق غير شرعية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لاسترداد الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.



أعمال ترميم المساجد والمناطق الأثرية



وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الإنتهاء من ترميم بيمارستان المؤيد شيخ وزاوية فرج بن برقوق بنسبة 95%، ومئذنة وقبة الحلبي برشيد بنسبة 90%، وسبيلي رقية دودو ومصطفى سنان وزاوية فرج بن برقوق بنسبة 95%، كما إنه جاري استكمال أعمال الصيانة الدورية في عدد من المواقع الأثرية منها أعمال تنظيف الوحدات النحاسية والسقف الخشبي والأعمدة الرخامية والشخشيخة والرخام بمسجد السيدة عائشة بنسبة إنجاز 97%، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية بمسجد السلطان بيبرس.

نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية الزراعية

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام الثلاث سنوات" للقبول بكليات الزراعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة ولاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي:



وفي سياق آخر صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن شروط الحصول على درجة الماجستير في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن السوق العالمية شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب حتى وصل سعر الأوقية إلى 2620 دولار، وهو ما أثر على السوق المحلية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور": "وصل سعر عيار 21 إلى 3620 جنيها بارتفاع 150 جنيها خلال أسبوع وهذا يعد ارتفاعا كبيرا بسبب تخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة".

السبب وراء ارتفاع اسعار الذهب

وتابع: "العالم فوق صفيح ساخن وملتهب، الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة والاضطرابات في الشرق الأوسط وعدم معرفة مداها، يدفع كل دول العالم والبنوك المركزي تلجأ للملاذ الآمن مخزن القيمة وهو الذهب".