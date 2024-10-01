النيابة تعاين انهيار جزئي لعقار بالدقي
انتقل فريق من نيابة الجيزة لمعاينة انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق بالدقي، انهار أجزاء منه دون وقوع إصابات وأمرت بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة، كما أمرت بإخلاء العقار لحين ترميمه وسماع أقوال مسئولي الحي.
بالفحص تبين سقوط بلكونة شقة من الدور الثاني على الأول بالعقار رقم 4 بجوار إحدى المكتبات دون خسائر في الأرواح.
انهيار جزئي لعقار بالدقي
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة يفيد وقوع انهيار جزئي داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع الكشافة بمنطقة الدقي.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط بلكونة شقة من الدور الثاني على الأول، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
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