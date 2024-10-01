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أخبار مصر

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة غدًا على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدًا الأربعاء 2-10-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الأربعاء 2-10-2024 بمحافظة البحيرة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:24
 

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