أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين
أكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن عدد زائري معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام بمدينة كولن بألمانيا، تخطي 100 ألف زائر.
معرض قمة الهرم: حضارة مصر القديمة
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معرض قمة الهرم: حضارة مصر القديمة والمقام بمتحف شنغهاي بالصين، وصل عدد زائريه إلى ما يقرب من 525 ألف زائر، وذلك منذ افتتاحهما في منتصف يوليو الماضي حتى الآن.
وأشار إلى أنه بسبب الإقبال الشديد، قامت إدارة متحف شنغهاي بمد ساعات الزيارة لفترة مسائية لمدة أربعة أيام أسبوعيًا.
معرض أسبوع لمسار العائلة المقدسة في مصر
وأوضح أنه تم الموافقة على إقامة معرض مؤقت لمدة اسبوع لمسار العائلة المقدسة في مصر بتقنية الواقع الافتراضي (VR) بسبع لغات بمتحف شرم الشيخ.
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