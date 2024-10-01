خرجت بطرق غير شرعية، مصر تتسلم 7 قطع أثرية من فيينا ولاهاي

أكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استلام السفارة المصرية في فيينا بالنمسا ولاهاي في هولندا، سبع قطع أثرية منها ثلاثة تمائم على هيئة تماثيل الأوشابتي، وضرس بشري، وتمثال أوشابتي، وجزء من تابوت ورأس مومياء، وذلك تمهيدا لعودتها للبلاد.

استرداد الآثار المهربة بالخارج



وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عودة تلك القطع الأثرية المهربة التي خرجت بطرق غير شرعية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لاسترداد الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.



أعمال ترميم المساجد والمناطق الأثرية



وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الإنتهاء من ترميم بيمارستان المؤيد شيخ وزاوية فرج بن برقوق بنسبة 95%، ومئذنة وقبة الحلبي برشيد بنسبة 90%، وسبيلي رقية دودو ومصطفى سنان وزاوية فرج بن برقوق بنسبة 95%، كما إنه جاري استكمال أعمال الصيانة الدورية في عدد من المواقع الأثرية منها أعمال تنظيف الوحدات النحاسية والسقف الخشبي والأعمدة الرخامية والشخشيخة والرخام بمسجد السيدة عائشة بنسبة إنجاز 97%، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية بمسجد السلطان بيبرس.