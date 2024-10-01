الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خرجت بطرق غير شرعية، مصر تتسلم 7 قطع أثرية من فيينا ولاهاي

الدكتور محمد اسماعيل
الدكتور محمد اسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استلام السفارة المصرية في فيينا بالنمسا ولاهاي في هولندا، سبع قطع أثرية منها ثلاثة تمائم على هيئة تماثيل الأوشابتي، وضرس بشري، وتمثال أوشابتي، وجزء من تابوت ورأس مومياء، وذلك تمهيدا لعودتها للبلاد.

 

استرداد الآثار المهربة بالخارج 
 

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عودة تلك القطع الأثرية المهربة التي خرجت بطرق غير شرعية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لاسترداد الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
 

أعمال ترميم المساجد والمناطق الأثرية 
 

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الإنتهاء من ترميم بيمارستان المؤيد شيخ وزاوية فرج بن برقوق بنسبة 95%، ومئذنة وقبة الحلبي برشيد بنسبة 90%، وسبيلي رقية دودو ومصطفى سنان وزاوية فرج بن برقوق بنسبة 95%، كما إنه جاري استكمال أعمال الصيانة الدورية في عدد من المواقع الأثرية منها أعمال تنظيف الوحدات النحاسية والسقف الخشبي والأعمدة الرخامية والشخشيخة والرخام بمسجد السيدة عائشة بنسبة إنجاز 97%، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية بمسجد السلطان بيبرس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السفارة المصرية في فيينا فيينا النمسا لاهاي هولندا تماثيل الأوشابتي المجلس الأعلي للأثار

مواد متعلقة

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

وزير السياحة يستقبل الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر لبحث سبل التعاون

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مناطق في الشرق الأوسط الليلة

البنتاجون يوجه رسالة تهديد إلى إيران بعد قصف إسرائيل

انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق، تعرف على التفاصيل

أخبار الرياضة اليوم، أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي،الزمالك يرفض احتراف لاعب الفريق، تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 02 - 10- 2024

أول تعليق من أبو عبيدة على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

ليلة دامية في إسرائيل، قتلى وجرحى في عملية فدائية بشوارع تل أبيب (فيديو)

خامنئي يوجه رسالة إلى إسرائيل بعد هجمات إيران الصاروخية

منوعات

المزيد

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والهموم

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

المزيد
الجريدة الرسمية