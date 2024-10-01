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التشكيل الرسمي لمباراة ليفركوزن وميلان في دوري أبطال أوروبا

فريق باير ليفركوزين،
فريق باير ليفركوزين، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أعلن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال ميلان، على ملعب باي أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

فريق ميلان الإيطالي، فيتو

تشكيل باير ليفركوزين لمواجهة ميلان الإيطالي

وفيما يلي تشكيل باير ليفركوزن:

هراديسكي- هينكابي- تاه- فيرتز- تابسوبا- جريمالدو- عدلي- بونيفاس- جارسيا- فريمبونج- تشاكا.

تشكيل ميلان الإيطالي لمواجهة ليفركوزين

كما أعلن باولو فونسيكا، مدرب ميلان، عن تشكيل فريقه:

ماينان- لوفتوس تشيك- لياو- بوليسيتش- ريجندرز- هيرنانديز- إيمرسون- توموري- فوفانا- جابيا- أبراهام.

يصطدم فريق باير ليفركوزن في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة بنظيره ميلان الإيطالي في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

لا بديل عن الفوز شعار ليفركوزن وميلان

وتوصف مباراة الفريقين بمواجهة نارية، والتي سوف يشهدها ملعب "باى أرينا" منذ انطلاق صافرة الحكم حيث يرفع باير ليفركوزن وميلان شعار لا بديل عن تحقيق الفوز.

يعول فريق باير ليفركوزن في مباراة الليلة والتي تقام على أرض ملعب "باى أرينا" على عاملي الأرض والجمهور في مواجهة ميلان الذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.

بايرن ليفركوزين ضد ميلان

يطمح باير ليفركوزن في مواصلة التألق في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا وتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي خلال الموسم الحالي.

باير ليفركوزن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فينورد الهولندي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024- 2025.

مهمة باير ليفركوزن ستكون بالغة الصعوبة في مواجهة ميلان الإيطالي الذي يضم في صفوفه كتيبة من النجوم.

يطمح ميلان في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تصحيح مساره في البطولة القارية ومصالحة جماهيره عقب الخسارة التي تعرض لها في بداية مشواره.

وسقط ميلان بنتيجة 3-1 أمام ليفربول الإنجليزي في المباراة القوية التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأولى.
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