الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ قنا يبحث مقترح تطوير الهوية البصرية

محافظ قنا
محافظ قنا

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اجتماع إعداد مقترح تطوير الهوية البصرية للمحافظة، بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية لمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة وخدمة المجتمع، واللواء المهندس سامح البداروى وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة منى الشحات عضو هيئة تدريس بكلية الآداب بقنا،  والدكتور إسلام الغرباوي عضو هيئة تدريس كلية التربية النوعية بقنا، والمهندس نبيل أحمد ممثل نقابة المهندسين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الهوية البصرية بقنا
 

حيث ناقش الاجتماع بعض المقترحات المختلفة لدليل الهوية البصرية والتى شملت التصميمات وألوان واجهات المبانى التى يمكن تنفيذها بالميادين العامة، بالإضافة إلى شكل حاويات القمامة، والمخلفات الصلبة، وأنواع الأشجار التى تزين الطرق السريعة داخل وخارج المدينة  والحدائق، واشارات المرور، وأعمدة الإنارة، والأرصفة ولونها.

 

رؤية مصر ٢٠٣٠
 

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على ضرورة الإسراع في إعداد دليل الهوية البصرية للمحافظة، والتركيز على إظهار قنا بشكل عصري جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، على أن تتماشى الهوية البصرية للمحافظة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والعمل على توظيفها لدعم النمو الاقتصادي المحلي وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المجتمعية، وزيادة الوعي الثقافي، موجها المتخصصين بإعداد دليل قابل للتطبيق ليكون مرجعية للتراخيص والتأصيل الحضارى والثقافى للمحافظة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تطوير عناصر الهوية البصرية المقترحة، وإعداد خطة زمنية لتنفيذ المقترحات.

 

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الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا رئيس جامعة جنوب الوادي قنا نائب محافظ قنا نائب رئيس جامعة جنوب الوادي

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