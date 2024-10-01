دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على باريس سان جيرمان بثنائية في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الإمارات".

افتتح التسجيل لآرسنال اللاعب كاي هافيرتز بالدقيقة 20 فيما أضاف الهدف الثاني اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 36.

هافرتز يحرز هدف التقدم للمدفعجية من رأسية #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/hRVbj2gxfR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024

تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابرييل، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، تروسارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، مارتينلي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أرسنال

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

وتعادل أرسنال في مباراته في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، مع أتالانتا سلبيًا، بدون أهداف، في حين أن باريس سان جيرمان فاز على جيرونا، بهدف دون رد في الوقت القاتل، في الجولة نفسها.

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.