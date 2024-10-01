الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس 11 عنصرا إجراميا بتهمة حيازة مواد مخدرة تقدر بملايين الجنيهات

حبس تجار مخدرات
حبس تجار مخدرات

أمرت النيابة العامة، بحبس 11 عنصرا إجراميا بتهمة حيازة كميات من المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتى  تقدر بملايين الجنيهات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات 13 مليون جنيه.

 


وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ ضبط 5 عناصر إجرامية "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 5 سلاح أبيض).
 

وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم  شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم (12,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض).
 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز.. وبحوزته (24 كيلو جراما لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة لعقار " إكستاسى").
 

وفى ميناء القاهرة الجوى؛ ضبط (عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول.. وبحوزته ( 3300 قرص لعقار " إكستاسى" المخدر – كمية لمخدر " الكوكايين – GHP - زيت الماريجوانا – الهيدرو" – عدد من الأقراص المؤثرة – مبالغ مالية " محلية- أجنبية").
 

 وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى  (12,750 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

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