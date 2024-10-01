الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

اعتذار سلام وسيد رجب، تكريم سهر الصايغ ومريم الجندي من الكاثوليكي للسينما (فيديو وصور)

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال الفنانة سهر الصايغ على فيلمها القصير "لعل الله يراني" ضمن  حفل افتتاح مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا".

كما شهد المهرجان اعتذار كل من  الفنان سيد رجب والفنان محمد سلام عن الحضور، كما تم  تكريم المصور السينمائي  مكرم سلامة والفنانة مريم الجندي ابنة الفنان محمود الجندي.

تكريم ميران عبد الوارث

كما كرم المهرجان أيضا الفنانة ميران عبد الوارث على مجمل أعمالها وهي ابنة الفنان أحمد عبد الوارث وأهدت الفنانة ميران عبد الوارث جائزتها لوالدها أحمد عبد الوارث.

 

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