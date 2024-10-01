بحضور وزير الأوقاف، ختم كتاب الشمائل المحمدية بالمجلس الحديثي من "الحسين" الخميس

تختتم وزارة الأوقاف المصرية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كتاب الشمائل المحمدية، بعد غدٍ الخميس عقب صلاة العشاء في المجلس الحديثي لكبار العلماء، بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

مبادرة "خلق عظيم" التي أطلقتها وزارة الأوقاف

يأتي ذلك في ضوء ختام مبادرة "خلقٌ عظيمٌ" التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية مطلع ربيع الأول احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحاضر في هذا المجلس الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقًا، وبحضور أعضاء لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور صبحي عبد الفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر

والدكتور أحمد رزق درویش محمد مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد الحميد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

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