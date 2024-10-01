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ثقافة وفنون

حفلان لرباعى كونسرفتوار موسكو بأوبرا القاهرة ودمنهور

حفلان لرباعى كونسرفتوار
حفلان لرباعى كونسرفتوار موسكو بأوبرا القاهرة ودمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد وبالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، حفلين لرباعى كونسرفتوار موسكو (روسيا).

يقام الحفل الأول في الثامنة والنصف مساء الخميس ٣ أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور، والحفل الثاني مساء الجمعة ٤ أكتوبر على المسرح الصغير.

 

برنامج الحفل

 

يتضمن برنامج الحفلين باقة من المؤلفات الموسيقية والغنائية العالمية، من بينها "كانزون" للكلارينيت والأوتار لتانييف، "إنه جيد هنا" لرحمانينوف، أغنية "عذراء الثلج" بعنوان "مع الصديقات من أجل التوت" لريمسكي كورساكوف، "النغم" من مجموعة "ذكريات مكان عزيز" للكمان والبيانو، و"فالس شيرزو" للكمان والبيانو لتشايكوفسكي. كما يشمل البرنامج السوناتا رقم ٧ الختام لبروكوفييف، أغنية لوريتا من أوبرا "جياني شيتشي" لبوتشيني، كوبليه أديل من أوبريت "الخفاش" لشتراوس، رابسودي "الغجرية" للكمان والأوركسترا لرافيل، وأغنية غجرية من أوبرا "كارمن" لبيزيه.

 

يقدم الرباعي المكون من" نونا ليبارتيلياني (كلارينيت)، لادا ميركوليفا (سوبرانو)، ألكسندر بولتوراتسكي (كمان)، وفلاديمير فيشنيفسكي (بيانو) هذه الأعمال بروح من الإبداع الفني المتميز.

 

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