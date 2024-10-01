انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا دون إصابات (صور)

شهدت محافظة المنيا اليوم، حادثًا غير متوقع حيث انفصلت ثلاث عربات من القطار القادم من القاهرة والمتجه إلى الأقصر، مما أدى إلى توقف القطار عن الحركة.

انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا دون تسجيل إصابات

وبحسب المعاينات، يعود سبب الحادث إلى انقطاع "البنز" الذي يربط بين عربات القطار، وتحديدًا بعد العربة التاسعة، ما أسفر عن انفصال الثلاث عربات عن بقية القطار.

وفيما يتعلق بالأضرار، فقد أكد المسؤولون عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح.