الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا دون إصابات (صور)

انفصال ثلاث عربات
انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا دون تسجيل إصابات

شهدت محافظة المنيا اليوم، حادثًا غير متوقع حيث انفصلت ثلاث عربات من القطار القادم من القاهرة والمتجه إلى الأقصر، مما أدى إلى توقف القطار عن الحركة.

 

انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا دون تسجيل إصابات

 

وبحسب المعاينات، يعود سبب الحادث إلى انقطاع "البنز" الذي يربط بين عربات القطار، وتحديدًا بعد العربة التاسعة، ما أسفر عن انفصال الثلاث عربات عن بقية القطار.

وفيما يتعلق بالأضرار، فقد أكد المسؤولون عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

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شهدت محافظة المنيا اليوم انفصلت ثلاث عربات من قطار انفصال ثلاث عربات من قطار انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا دون تسجيل إصابات في المنيا

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