التعليم توجه تنبيها شديد اللهجة للمديريات بشأن الأداءات الصفية والواجبات المنزلية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية بشأن حظر تكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصفية والواجبات المنزلية من على موقع الوزارة.

الأداءات الصفية والواجبات المنزلية

وطالبت الوزارة في خطابها من المديريات التعليمية بضرورة التنبيه والمتابعة من خلال التوجيهات الفنية وإدارات المتابعة بالمديريات بعدم تكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع الوزارة، واستخدام السبورات والوسائل المتاحة في المدارس في عرض هذه المواد حتى تحقق الفائدة المرجوة منها خاصة أنها أسئلة ومهام قصيرة يمكن عرضها بالوسائل السابق ذكرها.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.