الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رياضة

أول تعليق من كلوب على إمكانية تدريبه منتخب ألمانيا

كلوب
كلوب

رد يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، على الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

كلوب يرد على تدريب المانيا 

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "الجميع يأمل أن يستمر جوليان ناجلسمان مدربًا لألمانيا لفترة أطول بكثير من عام 2026".

وكان يورجن كلوب قد مُنح، اليوم الثلاثاء، وسام الاستحقاق الألماني، أعلى تكريم مدني في البلاد بمناسبة يوم الوحدة الذي سيُحتفل به يوم الخميس.

وتسلم كلوب، الذي سبق له تدريب بوروسيا دورتموند وليفربول وغيرهما، من الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير وسام الاستحقاق، وهو وسام يمنح، وفقا لنظامه الأساسي، للأشخاص "الملتزمين بشكل ملحوظ بقيم الديمقراطية"

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مدرب ليفربول منتخب ألماني منتخب ألمانيا يورجن كلوب

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