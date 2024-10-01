الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق قناة Q News للأخبار بالإنجليزية

إطلاق قناة القاهرة
إطلاق قناة القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية

يطلق اليوم قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية.

وتقدم قناة Q News خدمة اخبارية مميزة باللغة الإنجليزية وتبث على الإنترنت عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وتيك توك وإكس.

 

تردد القناة

ويمكن متابعة انطلاق قناة Q News للأخبار عبر تردد إكسترا لايف بدءًا من الساعة الرابعة عصرا وبعد ذلك يمكن متابعة بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. 
 

 

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