المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق قناة Q News للأخبار بالإنجليزية

يطلق اليوم قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية.

وتقدم قناة Q News خدمة اخبارية مميزة باللغة الإنجليزية وتبث على الإنترنت عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وتيك توك وإكس.

تردد القناة

ويمكن متابعة انطلاق قناة Q News للأخبار عبر تردد إكسترا لايف بدءًا من الساعة الرابعة عصرا وبعد ذلك يمكن متابعة بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

