الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، الأوبرا تقدم "أحمس" على مسرح الجمهورية

الأوبرا تقدم عرض
الأوبرا تقدم عرض 'أحمس' على مسرح الجمهورية

 تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا تحييه فرقة الرقص المسرحي الحديث وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء والخميس والجمعة ٢ و٣ و٤ أكتوبر على مسرح الجمهورية. 

 

دراما المقاومة والانتصار

وعرض "أحمس" تصميم وإخراج محمود مصطفى ويمثل العرض دراما المقاومة والانتصار واستعادة الأمن وطرد فساد وإرهاب اتباع طيفون إله الشر وقاتل أوزوريس رمز الخصب والنماء، حيث شكل شعب مصر وجيشها وجهين لعملة واحدة ولذلك ومنذ فجر التاريخ أطلق عليها مقبرة الغزاة. 

يؤدي الأدوار الرئيسية يحى أحمد - عمرو البطريق فى دور الملك أحمس، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز فى دور الأم توتى شيرى، الدكتور عبد الله سعد فى دور الملك سقنن رع، حمزة العيلي فى دور ملك الهكسوس، يمنى مسعد فى دور بنت ملك الهكسوس، حبيبه سيد ( احمس نفرتارى)، مينا ثابت فى دور كاموس، أحمد محمد فى دور ( القائد روخ)، كريم اسامه ( القائد خنزر)،محمد سمير ( الحاجب حور )،مارينا ايهاب ( وصيفة بنت ملك الهكسوس) ويلعب دور الراوى كمال عطية كما يشارك فى العرض فنان الرسم على الرمل مايكل رومان . 

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