انقلاب حافلة محملة بـ86 طن قمح روسي بـ"صحراوي المنيا"

شهد الطريق الصعيد الصحراوي الغربي، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، انقلاب «حافلة» - سيارة نقل بمقطورة، محملة بكميات من القمح الروسي المستورد، أمام قرية مبارك، بمركز سمالوط، قادمة من ميناء محافظة دمياط متجهة إلى مطحن خاص بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة.

انقلاب حافلة محملة ب 86 طن قمح روسي بصحراوي المنيا

تلقي اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بمقطورة محملة بالقمح المستورد بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط.

امام مركز سمالوط

انتقلت سيارات الاسعاف والحماية المدنية وشرطة تامين الطرق، وتبين انقلاب سيارة رقم 1587ي ج ا، بمقطورة رقم 5612 ي ق ج، محملة ب 86 طن من القمح الروسي، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، امام قرية مبارك، زمام مركز سمالوط، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وبسؤال عماد الدين محمد، قائد المركبة، انه ان الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة، وان السيارة قادمة من ميناء محافظة دمياط متجه الي مطحن خاص بمحافظة اسيوط.

تم اعادة تسيير الحركة المرورية، والتحفظ علي المركبة، وكميات القمح تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف..