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رئيس الوزراء: سيتلانتيس للسيارات طورت خطة لتوطين التصنيع المحلي بالاستثمار في 4 طرازات جديدة وتقديمها خلال 3 سنوات

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مع مسئولي "سيتلانتيس"، فيتو
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "سيتلانتيس للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر.

وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وهشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، وأيمن سيد، مدير تشغيل مصنع ستيلانتيس، والمهندس محمد شلتوت، المدير الفني للمشروع، والمهندسة مني قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خططكم للتوسع في تصنيع السيارات في مصر، هذا بخلاف مشروعاتكم القائمة في مصر حاليًا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الصناعة نوليها اهتمامًا شديدًا، ولذا أحرص على متابعة هذا الملف، دعمًا للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وفرق العمل الأخرى.

ستيلانتيس حريصة على التوسّع في السوق المصرية بالتعاون مع هيئة التصنيع 

وخلال الاجتماع، أشار هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن الشركة حريصة على متابعة تنفيذ خططها القائمة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مع العمل على التوسّع في السوق المصرية، لاسيما في ضوء الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.

وأكد هشام حسني، أن شركة ستيلانتيس طورت خطة لتوطين التصنيع المحلي في مصر من خلال الاستثمار في 4 طرازات جديدة مختلفة، وتقديمها خلال 3 سنوات متتالية بإجمالي استثمارات تزيد على 116 مليون يورو، بالإضافة إلى مُشروع تصنيع مع شريك محلي لمنتج مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، وذلك بهدف المُساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى أسواق أخرى.

خطة الشركة لتعميق توطين المكون المحلي

وفي هذا الصدد، أشار المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن خطة الشركة لتعميق توطين المكون المحلي في منتجات الشركة ستتم على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ من نسبة 45% مكون محلي في 2025 وصولًا إلى 52% بحلول عام 2028.

وخلال الاجتماع، قدم  هشام حسني عرضًا تفصيليًا لجهود شركة ستيلانتيس، وخططها المستقبلية لتوطين المكون المحلي في تلك الصناعة، بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية في هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التي تُسهم في دعم مشروعات وخطط الشركة للتوسّع في مصر.

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التجارة الخارجية الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العربية للتصنيع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء هشام حسني المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس مجموعة سيتلانتيس للسيارات

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