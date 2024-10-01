الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ المنيا يضع حجر أساس 9 عمارات سكنية بديلة للعشوائيات بحي جنوب (صور)

محافظ المنيا يضع
محافظ المنيا يضع حجر أساس 9 عمارات سكنية بحي جنوب

وضع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حجر الأساس للبدء في إنشاء 9 عمارات سكنية بديلة للعشوائيات بمنطقة السلخانة بحي جنوب المنيا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن لائق للمواطنين.


أكد المحافظ خلال لقائه بعدد من أهالى أحياء السلخانة وأبو هلال ومكة، أنه سيعمل جاهدا على إنهاء أي مظاهر عشوائية حفاظًا على حياة المواطنين وسعيا لتوفير حياة تليق بأهالي المنيا. 

وأضاف أن هذه المشروعات إنعكاس يعبر عن اهتمام الدولة بتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية في مجال الإسكان وتوفير الخدمات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.


من جانبها، أوضحت المهندسة هايدى فاروق مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، أن العمارات تقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتضم كل عمارة طابقًا أرضيًا و5 أدوار علوية، من خلال 3 نماذج إنشائية، حيث تبلغ مساحة الشقة الواحدة 85 مترًا مربعًا.


حضر فعاليات وضع حجر الاساس عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولو الإسكان، وعامر طه رئيس مركز المنيا، وعدد من أهالي وسكان حي جنوب مدينة المنيا الذين حضروا لتحية المحافظ ومرافقيه.
 

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