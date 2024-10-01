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حوادث

مجلس الدولة يعلن بدء العام القضائي الجديد 2024/2025

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بداية العام القضائي الجديد، وذلك بعد اعتماد الحركة القضائية وتوزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة بالفرع الرئيسي بالدقي والفرع بالمحافظات.

اجتماع رئيس مجلس الدولة برؤساء الدوائر القضائية 

يذكر أن  المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، اجتمع مع  رؤساء الدوائر وطالبهم  بالالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولًا بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.

وشدد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في اجتماع رئيس مجلس الدولة برؤساء الدوائر على مختلف المحاكم الإدارية والتأديبية.

يذكر أن  الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع (364) مستشارًا ومستشارة، وكذا موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد 2024/2025، وتضمنت توزيع (200) مستشار ومستشارة، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات السادة أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

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