الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظ المنيا: تهيئة المناخ المناسب للاستثمار بتحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات

آفاق جديدة للاستثمار
آفاق جديدة للاستثمار في المنيا، فيتو

صرح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن عروس الصعيد تمتلك مقومات هائلة تجعلها وجهة استثمارية متميزة، ومن خلال مبادرة “بداية” نسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين الدوليين. 

تهيئة المناخ المناسب للاستثمار بتحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات

وأكد أن الدولة حريصة على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.


واستعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز من التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتوفر المبادرة منصة متكاملة لدعم الاستثمار في قطاعات متنوعة مثل السياحة، الصناعة، الزراعة، والإسكان، مع التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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