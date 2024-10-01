الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مترو الخط الثالث ينظم احتفالية للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد

مترو الخط الثالث
مترو الخط الثالث

مع بداية العام الدراسى الجديد، نظمت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، احتفالية للطلاب لتشجيعهم على الدراسة والتعلم، لقى احتفال الخط الثالث قبولا كبيرا من الطلاب من مرتادي الخط الثالث من محطات هليوبوليس وهارون بالخط الأخضر الثالث. 


 

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