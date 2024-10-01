قرار عاجل للسكك الحديدية بشأن الطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطبيق قرار السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد بداية من اليوم.

وفي حالة رغبة الطالب حجز مقعد يتم التوجه إلى شباك التذاكر لحجز مقعد ودفع مبلغ 10 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة و5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يوميًا (رحلة ذهابًا ورحلة إيابًا) وذلك تسهيلًا على جمهور الركاب من الطلبة.

وأكدت الهيئة أنه فى حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى ( أولى وثانية مكيفة بجميع أنواعها ) يعتبر راكب بدون تذكرة ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقًا للتعليمات.

كما قررت الهيئة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 10 / 2024 إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية (الكرتون والورقية) للدرجة الثالثة ( تحيا مصر ) من محطة العودة والاكتفاء بتقديمها للكمسري داخل القطار وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.