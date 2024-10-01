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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 25 فرش حشيش بالإسماعيلية

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة المقدم أحمد الصفتي، اليوم الإثنين، في القبض على م. م، عاطل، مقيم بقرية سرابيوم التابعة لنطاق دائرة المركز، أثناء اتجاره فى المواد المخدرة.

وردت معلومات للنقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على أماكن تردد المتهم، ونجح النقيب مصطفي البنا معاون مباحث المركز من ضبط المتهم بمنطقة سرابيوم أثناء اختبائه في مزرعة، وبتفتيش المزرعة بعد إصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط 25 فرش حشيش، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، مستخدمًا الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

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مركز شرطة فايد مصطفي البنا مباحث مركز شرطة فايد

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