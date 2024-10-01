«مفوضي الدولة» توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد

أودعت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، تقريرا بالرأي القانوني، في الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين، أوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي، في ما تضمنه من شروط جديدة، وزيادة رسوم القيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة.

الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة

وذكرت هيئة المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.

صدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى، وبإشراف المستشار / ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة.

وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٢ ديسمبر المقبل، لنظر موضوع الطعن على قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديدة وزيادة الرسوم بعد أن انتهت هيئة المفوضين من تحضير الدعوى.

وكان أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامي، وقدم بأحد الجلسات، حافظة مستندات متضمنة صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.

من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة

وذكر شعبان في صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي ينتمي إليها المدعي.