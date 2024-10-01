الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

أسرة شاب لقى مصرعه بعد سقوطه من الطابق الثالث: كان بيعلق الستارة

إسعاف
إسعاف

باشرت نيابة الهرم التحقيق في مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الثالث بعدما اختل توازنه، ليلقى مصرعه في الحال.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرته، وأفادوا باختلال توازنه وسقوطه أثناء تركيبه ستارة داخل شقته بالطابق الثالث محل سكنهم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

سقوط شاب من علو بالاهرام 

 

تلقى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

 

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة طالب في عقده الثاني، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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نيابة الهرم الهرم قسم شرطة الأهرام أمن الجيزة

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