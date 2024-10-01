الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع الخبز مجانًا في قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس بالمنيا

توزيع الخبز مجانًا
توزيع الخبز مجانًا في قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تم اليوم توزيع الخبز مجانًا في قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس، جاء ذلك بمساهمة تطوعية من عدد من المخابز في القرية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم، في إطار فعاليات المبادرة.

توزيع الخبز مجانًا في قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس بالمنيا

 

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تفعيل برامج وأنشطة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الجهاز التنفيذي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات. وتهتم المبادرة بالتنمية البشرية والارتقاء بالإنسان المصري من خلال تقديم حزمة من البرامج التنموية التي تسعى لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات المختلفة.
 

 


من جانبه، أوضح الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس، أن عملية توزيع الخبز جاءت بالتنسيق مع مكتب تموين تل بني عمران، حيث تم توفير الخبز مجانًا في عدد من المخابز وسط إقبال وترحيب من المواطنين بالمبادرة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

توزيع الخبز مجان ا في قرية تل بني عمران مركز ديرمواس بالمنيا قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بداية جديدة لبناء الإنسان توزيع الخبز مجان ا في قرية ديرمواس توزيع الخبز مجان ا

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين في المنيا

محافظ المنيا يستجيب لزيارة مواطنة طلبت المساعدة فى ترميم منزلها (صور)

محافظ المنيا يتفقد أعمال إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بحي شمال

لتفقد النظافة والاستماع لشكاوى المواطنين، محافظ المنيا في جولة بمنطقتي الحبشى والجزارين (صور)

بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

كانوا راجعين من الدرس، مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث سير مروع بالمنيا

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة في المنيا

الأكثر قراءة

البقاء للأحسن، ساويرس يوجه رسالة لمنتقدي رجل الأعمال السوري باسل سماقية

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

موعد مغادرة السودانيين شارع فيصل.. هل تعيد معركة الخرطوم النازحين إلى أراضيهم؟ (فيديوجراف)

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

حفل فاطمة سعيد بالبحرين، يفجر الملفات المسكوت عنها في دار الأوبرا

الأهلي، لجنة التخطيط تقترح ضم مهاجم فلسطيني قبل إغلاق باب القيد

السيسي: لا أحد فوق القانون

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر في الأسواق

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

صيد ثمين اغتالته إسرائيل مع حسن نصر.. رجل خامنئي الغامض ضحية عملية الضاحية الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية