تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تم اليوم توزيع الخبز مجانًا في قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس، جاء ذلك بمساهمة تطوعية من عدد من المخابز في القرية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم، في إطار فعاليات المبادرة.

توزيع الخبز مجانًا في قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس بالمنيا





وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تفعيل برامج وأنشطة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الجهاز التنفيذي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات. وتهتم المبادرة بالتنمية البشرية والارتقاء بالإنسان المصري من خلال تقديم حزمة من البرامج التنموية التي تسعى لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات المختلفة.





من جانبه، أوضح الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس، أن عملية توزيع الخبز جاءت بالتنسيق مع مكتب تموين تل بني عمران، حيث تم توفير الخبز مجانًا في عدد من المخابز وسط إقبال وترحيب من المواطنين بالمبادرة.

