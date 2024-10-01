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حوادث

غدا، نظر تجديد حبس المتهمين باختلاق واقعة السحر للاعب مؤمن زكريا

اختلاق واقعة السحر
اختلاق واقعة السحر للاعب مؤمن زكريا

ينظر غدًا الأربعاء، قاضى المعارضات بمحكمة جنح الخليفة تجديد حبس المتهمين باختلاق واقعة السحر للاعب كرة القدم مؤمن زكريا.

وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على المتهمين بأعمال سحر مفبرك للاعب مؤمن زكريا.

وكشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناقلته عدد من القنوات، وتضمن عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدى عبدالغني، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

 

نظر تجديد حبس المتهمين باختلاق واقعة السحر لمؤمن زكريا

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم).

 وبمواجهته، اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (ابنه وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا ابنه".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا، وزوجته؛ "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها، وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، ودفنوا الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدى عبد الغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

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