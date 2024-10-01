صفحة المتحدث العسكري تنشر فيديوهات بعنوان "أكتوبر إرادة مصرية"

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عدد من الأفلام والفيديوهات القصيرة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، تحت عنوان «أكتوبر إرادة مصرية».

وشارك فيها مجموعة من الفنانين المصريين من بينهم أمير كرارة ويسرا والفنان محمود حميدة.