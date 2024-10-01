الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

صفحة المتحدث العسكري تنشر فيديوهات بعنوان "أكتوبر إرادة مصرية"

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عدد من الأفلام والفيديوهات القصيرة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، تحت عنوان «أكتوبر إرادة مصرية».

 

 

وشارك فيها مجموعة من الفنانين المصريين من بينهم أمير كرارة ويسرا والفنان محمود حميدة.

 

 

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انتصارات حرب أكتوبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري الصفحة الرسمية الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

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