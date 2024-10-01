الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

تفاصيل اتهام ممرضة لعاطل بالتعدي عليها، والمتهم: محصلش

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر نيابة الطالبية التحقيق في تعرض ممرضة للاعتداء الجنسي على يد عاطل داخل شقة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة الضحية تعرضت لاعتداء جنسي داخل شقة بمنطقة الطالبية بعدما تم استدراجها من قبل عاطل وتخديرها والاعتداء عليها.

 

وبعد القبض علي المتهم، انكر المتهم كل الإتهامات الموجه إليه، ودفع بكيدية البلاغ، بينما اتهمت ”ه.ج” ممرضة 27 سنة، باستدراجها وتخديريها والاعتداء عليها داخل شقة سكنية بدائرة قسم الطالبية.

 

بلاغ من سيدة تتهم عاطل بالتعدي عليها

 

محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية ورد إليه بلاغًا من ”هند.ج” ممرضة 27 سنة، تتهم فيه عاطلا باستدراجها وتخديريها والاعتداء عليها داخل شقة سكنية بدائرة القسم

 

وبإعداد الأكمنة تم تحديد وضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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