ياسمينا العبد تنشر كواليس تصوير البحث عن علا (صور)

نشرت الفنانة ياسمينا العبد على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها من كواليس مسلسل البحث عن علا 2 الذي يعرض حاليًا على منصة نتفليكس.

وكشفت الصور عن الأجواء التي جمعت بين الأبطال في الكواليس وسيطرت على ملامحهم الضحك والسعادة.

وتقوم ياسمينا بدور زينة صديقة نادية ابنة هند صبري المقربة التي قضت طفولتها بأكملها معها وهما كالشقيقتين، ولكن يشهد هذا الجزء حدوث خلاف بسيط بينهما بسبب تمرد “نادية” ابنة هند صبري في المسلسل وكذبها على صديقة عمرها.

مسلسل البحث عن علا

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

أحدث أعمال ياسمينا العبد

يذكر أن أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل مسار إجباري الذي شاركت فيه بالسباق الرمضاني 2024، والعمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

ومن أعمالها في السينما هو مشاركتها في فيلم سكر، الذي عرض في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي ومن المقرر عرض الجزء الثاني قريبًا.