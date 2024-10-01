أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادثين منفصلين في محافظة المنيا خلال الساعات القليلة الماضية، تن نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين في المنيا



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن يتضمن وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الدائري المار على نطاق محافظة المنيا.

مركز المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا بمركز المنيا.

شهد طريق الصعيد الزراعي مصر

كما شهد طريق الصعيد الزراعي مصر_ أسوان، أمام مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تصادم سيارة بدراجة بخارية، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص، مقيمين بقرية تونا الجبل بذات المركز.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.