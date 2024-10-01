نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية البراهمة

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 2039 مواطنا، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 65 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 130 شابا وفتاة.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منه 250 مواطنا، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 400 سيدة.

مديرية القوى العاملة

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 57 مواطنا، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 22 مزارعا.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتي استفاد منها 900 مواطن.

وحدة السكان بديوان عام قنا

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 300 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 235 مواطنا، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 40 مواطن , كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطه ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 840 مواطنا.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 330 مواطنا.

مديرية الطب البيطري

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 326 مواطنا، فيما قامت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 100 مواطن، ونظمت الوحدة المحلية حملات نظافة استفاد منها 6000 مواطن.

ونظمت هيئة الإسعاف المصرية دورات تدريبية وتوعوية لعدد 70 طالبا.

كما نظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 591 مواطنا.